Narayana Murthy on Rishi Sunak: दामाद ऋषि सुनक के PM बनने पर आया ससुर नारायणमूर्ति का बयान, बोले- ब्रिटेन के लिए...

New UK PM: ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं. रविवार को उन्होंने कंजरवेटिव पार्टी के नेतृत्व पद की दौड़ में जीत हासिल की. अब इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की अपने दामाद ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाए जाने पर पहली प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने बधाई देते हुए कहा, 'हमें उन पर गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं.' मूर्ति ने पहली प्रतिक्रिया में कहा, 'ऋषि को बधाई, हमें उन पर गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं. हमें विश्वास है कि वह ब्रिटेन के लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.'

एक फार्मासिस्ट मां और डॉक्टर पिता के बेटे सुनक की शिक्षा इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध स्कूलों में से एक विनचेस्टर और फिर ऑक्सफोर्ड से हुई है. उन्होंने गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक कंपनी में तीन साल काम किया और बाद में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड से एमबीए किया, जहां उनकी मुलाकात इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई. उन्होंने 2009 में अक्षता से शादी की और इस कपल की दो बेटियां कृष्णा और अनुष्का हैं.

NR Narayana Murthy, Infosys founder & father-in-law of Britain's next PM Rishi Sunak: "Congratulations to Rishi. We are proud of him and we wish him success. We are confident he will do his best for the people of the United Kingdom."

