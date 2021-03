भारत ने Fiji को भेजी Corona Vaccine की 1 लाख खुराक, अब तक 80 से अधिक देशों की मदद

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के तमाम देशों की मदद कर भारत ने मिसाल कायम की है. भारत ने दुनियाभर के 80 से अधिक देशों को कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) पहुंचाई है. अब भारत ने कोरोना वैक्सीन की 100,000 खुराक फिजी (Fiji) को दी हैं.

भारत निर्मित कोरोना टीके (Corona Vaccine India) भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त सैफुल्ला खान ने फिजी के प्रधानमंत्री रियर एडमिरल (रिटायर्ड) जोसैया वोरेक बेनीमारामा को नाडी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सौंपे. इस अवसर पर फिजी के स्वास्थ्य मंत्री इफरीमी वेकैनबेटे, रक्षा मंत्री इनिया सेरूइरातु, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के स्थायी सचिव योगेश करण, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के स्थायी सचिव जेम्स फोंग और अन्य शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे.

फिजी के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) देने के लिए धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा, 'मेरे दोस्त @narendramodi का फिजी के लिए और दुनिया के लिए एक महामारी के दौरान भविष्य की दिशा में यह बड़ा कदम उठाने और मदद करने के लिए धन्यवाद.'

#VaccineMaitri has arrived to Fiji with 100k doses of life-saving COVID-19 vaccines.

Vinaka to my friend, @narendramodi, for helping us take this giant step towards a post-pandemic future for Fiji and for the world. pic.twitter.com/xlWdm04Nvs

— Frank Bainimarama (@FijiPM) March 29, 2021