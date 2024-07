US: ‘अमेरिकियों के साथ भयानक अन्याय, एक खतरनाक मिसाल’ - ट्रंप से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो बाइडेन

US NEWS: जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले को 'खतरनाक मिसाल' बताया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन से आंशिक छूट दी गई है. बीबीसी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस फैसले ने 'कानून के शासन' को कमजोर किया है और यह अमेरिकियों के लिए 'एक भयानक अन्याय' है. दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अदालत के फैसले से बेहद खुश है. उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए 'बड़ी जीत' बताया था.

यूएस प्रेसिडेंट ने इस फैसले की एक्स पर भी आलोचना की. उन्होंने लिखा, 'हम में से हर कोई कानून के सामने बराबर है. कोई भी इससे ऊपर नहीं है - यहां तक ​​कि राष्ट्रपति भी नहीं.

Each of us is equal before the law. No one is above it – not even a president.

With today’s Supreme Court decision on Presidential immunity, there are now virtually no limits on what a president can do.

That is a new, dangerous precedent.

— President Biden (@POTUS) July 2, 2024