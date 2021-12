3 मिनट की जूम कॉल में 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाली कंपनी से हो गई ये 4 बड़ी गलती

DNA Analysis of CEO fired over 900 employees over Zoom call: एक झटके में 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाली कंपनी ने इस मामले में जो 4 गलतियां की, वो ऐसा कदम उठाने वाली किसी कंपनी को नहीं करनी चाहिए.