Case on Donald Trump: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहले तो अप्रत्‍याशित जीत मिली और अब उनके सिर से एक और बोझ हट सकता है. ट्रंप पर साल 2020 में हुए राष्‍ट्रपति चुनावों में हस्‍तक्षेप करने, साजिश करने का मामला चल रहा है. अब फ्लोरिडा की अपीलीय अदालत में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक सरकारी अभियोजकों ने न्याय विभाग ने नीति का हवाला देते हुए इस मामले को निरस्त करने की बात कही है.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में हिंदू साधु की गिरफ्तारी पर बढ़ी टेंशन, इस्कॉन ने भारत सरकार से मांगी मदद, ताजा अपडेट

राष्‍ट्रपति पर नहीं चला सकते मामला

इस मामले में विशेष वकील जैक स्मिथ ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के वर्गीकृत दस्तावेजों के मामले को खारिज करने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि अमेरिकी न्याय विभाग की पुरानी नीति के तहत वर्तमान राष्ट्रपति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: खौफ देखिए! आर्मी ना जॉइन करना पड़े इसलिए दोगुनी डाइट लेकर मोटा हुआ शख्‍स, अब हुई जेल

2021 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला ट्रंप के 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल पर उनके समर्थकों के हमले के बाद सत्ता में बने रहने के प्रयासों से जुड़ा है. दरअसल, 2020 के राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे आने के बाद ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी राजधानी जमकर हंगामा किया था. इस हंगामे को आपराधिक साजिश मानते हुए केस तैयार किया था और इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार माना गया था.

अब कोर्ट में जमा किए कागजों में न्याय विभाग ने कहा, हमारी स्थिति स्पष्ट है. संविधान इस मामले में प्रतिवादी के शपथ लेने से पहले इस मामले को बंद किए जाने को जरूरी बताता है. इससे उस समय न्याय विभाग द्वारा ट्रंप के खिलाफ बेहद मेहनत से तैयार किए गए मुकदमे पर पूर्ण विराम लगना तय हो गया है.

U.S. prosecutors on Monday asked a U.S. judge to drop the criminal case accusing President-elect Donald Trump of seeking to overturn his 2020 election defeat, citing his impending return to the presidency following his successful 2024 campaign. Prosecutors working with Special…

— ANI (@ANI) November 25, 2024