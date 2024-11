बांग्लादेश में हिंदू साधु की गिरफ्तारी पर बढ़ी टेंशन, इस्कॉन ने भारत सरकार से मांगी मदद, ताजा अपडेट

Bangladesh Hindu Protest: बांग्‍लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्‍याचार के खिलाफ विरोध का नेतृत्‍व कर रहे चिन्‍मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद टेंशन बढ़ती जा रही है. चिन्‍मय प्रभु बांग्‍लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव और अत्‍याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रमुख चेहरे हैं. इस्‍कॉन से जुड़े रहे चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को लेकर इस्‍कॉन ने बयान जारी किया है और उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार से मदद मांगी है. चिन्‍मय प्रभु पर देशद्रोह का आरोप लगाकर यूनुस सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है.

इस्‍कॉन पर ऐसे आरोप लगाना अपमानजनक

इस्कॉन ने ट्वीट किया, "हमें परेशान करने वाली खबरें मिली हैं कि इस्कॉन बांग्लादेश के प्रमुख नेताओं में से एक श्री चिन्मय कृष्ण दास को ढाका पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. यह बेबुनियाद आरोप लगाना अपमानजनक है कि इस्कॉन का कहीं भी आतंकवाद से कोई लेना-देना है.''

आगे कहा गया, ''इस्कॉन, इस मामले में भारत सरकार से तत्काल कदम उठाने और बांग्लादेश सरकार से बात करने का आग्रह करता है और बताता है कि हम एक शांतिप्रिय भक्ति आंदोलन चलाने वाली संस्‍था हैं. हम चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार चिन्मय कृष्ण दास को तुरंत रिहा करे. साथ ही हम इन भक्तों की सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं."

