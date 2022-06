Electronic skin can feel pain: इलेक्ट्रॉनिक त्वचा में भी होगा दर्द और स्पर्श का अहसास, इंडियन रिसर्चर ने किया बड़ा चमत्कार

Electronic skin can feel pain: एक इलेक्ट्रॉनिक त्वचा की कल्पना करें जो वास्तव में दर्द का अनुभव करने में सक्षम है, जिसका उपयोग नई पीढ़ी के रोबोट बनाने के लिए किया जा सकता है. जो मनुष्यों की तरह कुछ चीजों को महसूस करने में सक्षम होंगे. यह एक साइंस फिक्शन उपन्यास की साजिश की तरह लग सकता है, लेकिन अब यह एक वास्तविकता है.

ग्लासगो विश्वविद्यालय के जेम्स वाट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में रविंदर दहिया के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने यह चमत्कार कर दिखाया है. त्वचा के बेहतर प्रोस्थेटिक्स बनाने की दिशा में यह रिसर्च एक बड़ा कदम हो सकती है और शोधकर्ताओं के अनुसार, इससे बड़े पैमाने पर न्यूरोमोर्फिक प्रिंटेड ई-त्वचा भी सेंस के लिए परफेक्ट रिस्पॉन्स देने में सक्षम हो सकती है'.

A new type of electronic skin capable of feeling 'pain' could help create a new generation of smart robots and prosthetics.

The skin was developed by @RavinderSDahiya and his @BEST_UofG group at @UofGEngineering.

