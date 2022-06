Emmanuel Macron caught revealing bad news to Joe Biden: प्रमुख लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं की वार्षिक बैठक जी7 शिखर सम्मेलन (G7 Summit) इस साल जर्मनी में आयोजित की गई. बता दें कि जी7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका का एक अंतर-सरकारी राजनीतिक समूह है. सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बाइडेन को बताया कि यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल-नाहयान ने तेल का उत्पादन बढ़ाने से इनकार किया है.

इमैनुएल मैक्रों ने जो बाइडेन से कही ये बात

वीडियों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) से बातचीत के दौरान बताया कि यूएई के राष्ट्रपति ने तेल का उत्पादन बढ़ाने से इनकार किया है. मैक्रों ने कहा, 'मैंने मोहम्मद बिन जायद अल-नाहयान (Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan) से फोन पर बात की है. उन्होंने मुझे दो बातें बताईं. पहला ये कि वो तेल उत्पादन के अधिकतम क्षमता पर हैं और सऊदी अरब 150 हजार बैरल प्रति दिन तक बढ़ सकता है.'

रूस से तेल खरीदने पर क्या करना है: मैक्रों

बातचीत के दौरान इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) ने जो बाइडेन (Joe Biden) से कहा कि यूएई के राष्ट्रपति ने बताया है कि वो तेल का उत्पादन थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें छह महीने का वक्त लगेगा. इसके साथ ही मैक्रों ने बाइडेन ने कहा कि अब रूस के तेल को लेकर हमें क्या करना है?

Biden was counting on Arab nations to produce more oil but a few hours ago French President Macron was overheard telling Biden that the United Arab Emirates is at max capacity & the Saudis can’t produce much more. It appears to be a direct appeal to Biden to produce more oil. pic.twitter.com/vRWJVpn3El

