FIFA World Cup Qatar: बीयर खरीदते-खरीदते अरबों के महल में पहुंच गए बाप-बेटे, शेख ने जमकर कराई मौज

FIFA World Cup News: इंग्लैंड के दो फैन्स कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 देखने पहुंचे. वहां वह बीयर खरीदने के लिए इधर-उधर भटक रहे थे. लेकिन इस खोज का नतीजा ये निकला कि दोनों ने एक शेख के महल में शाही मेहमाननवाजी का लुत्फ उठाया. जब दोनों ने इसका खुलासा किया तो हर कोई दंग रह गया. यह घटना इस हफ्ते के शुरुआत में हुई, जिसका अब खुलासा हुआ है.

क्या है मामला

एलेक्स सुलिवन और उनके 64 साल के पिता कतर में वर्ल्ड कप देखने पहुंचे हैं. चूंकि कतर इस्लामिक देश है इसलिए वहां कई तरह की पाबंदियां हैं. स्टेडियम में न तो बीयर परोसी जा रही है और न ही बाहर आसानी से मिल रही है. टॉकस्पोर्ट्स से बातचीत में दोनों ने बताया कि दोहा में लैंड करते ही वह वहां की गलियों में बीयर खरीदने के लिए घूमने लगे.



तभी उनकी मुलाकात एक शेख से हुई. थोड़ी सी बातचीत में उनकी अच्छी बनने लगी और शेख ने दोनों ब्रिटिश नागरिकों को अपने साथ चलने का ऑफर दिया. बाप-बेटे को थोड़ी हिचक हुई लेकिन दोनों शेख की आलीशान लेम्बॉर्गिनी में बैठकर चल दिए. वह शेख के 460 मिलियन पाउंड वाले आलीशान महल में पहुंचे और वहां शेर के बच्चे के साथ खेले. उनकी यह कहानी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

“We met one of the Sheikh’s sons & he took us back to the palace!”

“We were on the hunt for beers and we ended up at a big palace, we saw his monkeys & exotic birds!”

These England fans are out in Qatar & you HAVE to listen to their story!#FIFAWorldCup #TSWorldCup pic.twitter.com/RlclrsnEsP

