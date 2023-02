First man who hit a golfball: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA के चंद्र मिशन अपोलो-14 ने 51 साल पहले चांद (Moon) की सतह को छुआ था. अपोलो-14 (Apollo-14) आधिकारिक तौर पर चांद पर पहला साइंटिफिक मिशन था जो कई मायनों में ये सफल भी रहा था. चांद की सतह पर उतरने और धरती पर लौटने की तमाम तकनीकी कठिनाइयों के बावजूद वैज्ञानिकों का ध्यान चांद की उत्पत्ति से जुड़े डाटा जुटाने पर था. इस मिशन के दौरान एक अंतरिक्षयात्री ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास बन गया. ऐसा इसलिए क्योंकि खुद नासा के मिशन चीफ को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

चांद पर खेला गया गोल्फ, अंतरिक्षयात्री थे खिलाड़ी

इस मिशन पर गए अंतरिक्षयात्री एलेन शेफर्ड गोल्फर थे और वो इस मिशन पर अपने साथ गोल्फ स्टिक और गोल्फ की गेंदें भी लेकर गए थे. चांद की सतह पर पहुंचने के बाद शेफर्ड ने कुछ जरूरी प्रयोग किए. काम खत्म कर उन्होंने चांद पर गोल्फ खेला. उन्होंने दो बॉल हिट करीं, जिसमें से एक चांद की सतह पर गिरी, इसे जैवेलिन कार्टर नाम दिया गया. इस घटनाक्रम के साथ शेफर्ड चांद पर गोल्फ खेलने वाले पहले शख्स बन गए.

स्पेस सूट में छिपाई गोल्फ स्टिक

शेफर्ड और उनके साथी अतंरिक्ष यात्री एगर मिटशेल चांद से करीब 4,500 मिलियन साल पुराना क्रिस्टेलाइन रॉक का नमूना भी लेकर आए थे, जो बिल्कुल सफेद रंग का था. चांद पर जाने वाली एस्ट्रोनॉट की इस जोड़ी ने सबसे ज्यादा चलने का भी रिकॉर्ड बनाया था. इस जोड़ी ने चांद की सतह पर खोज में 9 घंटे से ज्यादा वक्त बिताया था, जो पिछले किसी भी मिशन से ज्यादा था. आपको बताते चलें कि शेफर्ड गोल्फ स्टिक और बॉल वो अपने स्पेस सूट में छिपाकर ले गए थे.

स्टिक धरती पर लौटी 50 साल बाद मिली बॉल

धरती पर लौटने के बाद उनकी गोल्‍फ स्टिक को अमेरिकी गोल्‍फ एसोसिएशन के गोल्‍फ म्‍यूजियम में रखा गया. आज भी इतिहास और अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वाले लोग जब यूएस जाते हैं तो म्‍यूजियम में जाकर उस स्टिक को देखना नहीं भूलते हैं. इस घटना के करीब 50 साल बाद 2021 में नासा ने गोल्‍फ की उन दोनों बॉल्‍स को खोजने का दावा किया. अंतरिक्ष एजेंसी ने दो साल पहले अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से चंद्रमा की सतह की कई तस्‍वीरें साझा कीं. इन तस्‍वीरों में दोनों गोल्‍फ बॉल्‍स की लोकेशन की जानकारी दी गई.

Fore! When #Apollo14 astronaut Alan Shepard hit two golf balls on the Moon, he became the first lunar golfer in history. One of his golf balls landed in a crater about 50 ft (15 m) away, making this the first hole-in-one on another world. #MoonCrushMonday pic.twitter.com/aAuCa0L5Qi

— NASA Moon (@NASAMoon) February 1, 2021