Thailand: पानी से निकली मछली, सीधे मछुआरे के गले में फंसी; देखने वाले रह गए भौचक्‍के

Fish jumped out and stuck in throat at Thailand: थाइलैंड में एक मछुआरे को उस वक्त सर्जरी की जरूरत पड़ गई जब मछली पकड़ते समय अचानक सामने आए अप्रत्याशित घटनाक्रम में एक मछली उसके गले के भीतर अटक गई.