WATCH: अलादीन के कालीन की तरह आसमान में उड़ा सोफा! यूजर्स ने ऐसे ले लिए मजे

यूजर्स ने दिए ऐसे-ऐसे रिएक्शन

आसमान में सोफे को उड़ता देख एक यूजर ने कहा कि जरा सोचिए आप अपनी खिड़की खोलते हैं और आपकी तरफ कोई सोफा उड़कर आ रहा है. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि कल्पना करिए कि आपको एक उड़ता हुआ सोफा आकर लगे, आप इससे बुरी तरह घायल हो सकते हैं.

Multiple sofas flying during storm in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/gWpzUuwDM8

