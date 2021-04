Corona संकट के बीच France ने भारत की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ, राष्ट्रपति बोले- इस संघर्ष में हम आपके साथ

पेरिस: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हालात बेकाबू हो गए हैं. इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) ने कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप से निपटने के लिए भारत की मदद करने की पेशकश की है.

इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) ने कहा, 'मैं कोविड-19 (Covid-19) के दोबारा बढ़ते मामलों का सामना कर रहे भारतीयों को एकजुटता का संदेश देना चाहता हूं. इस संघर्ष में फ्रांस आपके साथ है. इस महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा है. हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं.'

"I want to send a message of solidarity to the Indian people, facing a resurgence of COVID-19 cases. France is with you in this struggle, which spares no-one. We stand ready to provide our support," says French President Emmanuel Macron pic.twitter.com/jKN14FIkFH

