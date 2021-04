US सांसदों ने अपनी सरकार पर उठाए सवाल, कहा, ‘हमारे पास पर्याप्त संसाधन, फिर India की मदद से इनकार क्यों?

वॉशिंगटन: कोरोना (Coronavirus) संकट में भारत (India) की मदद से इनकार करने वाले अमेरिका (America) को उसी के नेताओं ने आड़े हाथ लिया है. इन नेताओं का कहना है कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उसे वैक्सीन निर्माण (Vaccine Production) के लिए कच्चा माल तुरंत उपलब्ध कराया जाना चाहिए. उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) से इस संबंध में जल्द से जल्द फैसला लेने की मांग भी की है. मालूम हो कि एक मई से भारत में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है. सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन (Vaccine) लगाना चाहती है, ताकि संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को नियंत्रित किया जा सके. इसके लिए वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाना होगा और उसके लिए बड़े पैमाने पर कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी.

अमेरिका के मैसाचुसेट्स (Massachusetts) से डेमोक्रेटिक पार्टी (Democratic Party) के सीनेटर एड मार्के (Ed Markey) ने बाइडेन प्रशासन से भारत की तुरंत मदद करने का अनुरोध किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हो रही है. उन्होंने पृथ्वी दिवस (Earth Day) का उल्लेख करते हुए कहा कि पृथ्वी दिवस हमारे ग्रह ही नहीं इस पर रहने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है.

India is reporting the world’s highest ever single-day COVID case rise. Earth Day is about the health of the planet and everyone and everything on it. The U.S. has more than enough vaccine for every American, but we are denying countries like India desperately needed support. https://t.co/OnwwZCSTNN

— Ed Markey (@SenMarkey) April 22, 2021