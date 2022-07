Plane Crash: खतरनाक मैटेरियल ले जा रहा विमान क्रैश, 8 लोगों की मौत; डर की वजह से नहीं हुआ रेस्क्यू

Greece Cargo Plane Crash: पूर्वोत्तर ग्रीस के कवला शहर (Kavala City) के पास मालवाहक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से सवार आठ सदस्यों की मौत हो गई. ग्रीक राज्य प्रसारक ERT के अनुसार, विमान एंटोनोव A-12, (Antonov An-12) हथियार समेत अन्य सामान लेकर बांग्लादेश जा रहा था. अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना देर रात ग्रीस के पालेओचोरी गांव के पास हुई, जब यह सर्बिया से जॉर्डन के लिए उड़ान भर रहा था.

उतरते समय विमान में लगी आग

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय निवासियों ने स्थानीय समयानुसार लगभग 22:45 (19.45 GMT) पर आग लगे हुए विमान को उतरते देखा. स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, यूक्रेन की एक कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा विमान 12 टन का माल ले जा रहा था, जिसे खतरनाक बताया गया था.

जॉर्डन के लिए भरी थी उड़ान

सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मालवाहक विमान सर्बिया (Serbia) के निस एयरपोर्ट (Nis Airport) से जॉर्डन (Jordan) के अम्मान (amman) के लिए उड़ान भर रहा था. इसने पास के कवला हवाई अड्डे पर एक आपातकालीन लैंडिंग के लिए मंजूरी मांगी, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाया.

घटनास्थल तक नहीं गए कर्मचारी

सरकारी टीवी ने खबर दी कि सेना, विस्फोटक विशेषज्ञों और ग्रीक परमाणु ऊर्जा आयोग के कर्मचारियों ने तब तक घटनास्थल पर नहीं जाने का फैसला किया है जब तक कि इसे सुरक्षित नहीं माना गया. उत्तरी ग्रीस फायर ब्रिगेड के लेफ्टिनेंट जनरल मारियोस एपोस्टोलिडिस ने कहा कि इस समय (हवा) माप ने कुछ भी नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी क्षेत्र में अस्थिरता देखी गई है. दूसरे शब्दों में, तीव्र धुआं और गर्मी, साथ ही एक सफेद पदार्थ, जिसे हम नहीं पहचानते हैं, इसलिए एक विशेष सशस्त्र बलों की टीम को सूचित करना होगा कि यह क्या है और क्या हम मैदान में प्रवेश कर सकते हैं.

लोगों को घर में रहने की सलाह

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दुर्घटनास्थल के पास रहने वाले लोगों को घर के अंदर रहने और दुर्घटनास्थल से तेज गंध आने के बाद मास्क पहनने की सलाह दी गई है. जहरीले धुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ के साथ रविवार तड़के दो दमकलकर्मियों को अस्पताल ले जाया गया.

