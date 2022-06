Hero Rats: भूकंप में फंसे लोगों की जान बचाएंगे चूहे, पीठ पर बैग टांग मलबे में घुसकर करेंगे कमाल

Hero Rats: भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हर साल कई लोगों की जान चली जाती है. कई बार भूकंप के बाद मलबे में फंसे लोगों की लोकेशन पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अब चूहे लोगों की जान बचाने में मदद करेंगे. दरअसल तंजानिया की एक साइंसटिस्ट ने ऐसा सिस्टम डेवलेप किया है, जिसकी मदद से चूहे मलबे में फंसे लोगों का पता लगा सकते हैं.

इसके लिए अफ्रीका के वैज्ञानिकों और अपोपो नाम के एक NGO ने चूहों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है. इन चूहे की पीठ पर एक बैग टांगा जाएगा. इस बैग में माइक्रोफोन, वीडियो डिवाइस और लोकेशन ट्रैकर रखा जाएगा. इन चीजों के जरिए बचाव कर्मी मलबे में फंसे लोगों से संपर्क कर पाएंगे. इसके साथ ही उनकी लोकेशन का पता लगाकर उनकी जान बचा पाएंगे.

I train these clever creatures to save victims trapped in collapsed buildings after earthquakes. We kit them out with a rat backpack, and train them to trigger a switch when they find a victim & come back for a tasty treat #herosnotpests #science #weirdjobs #WomenInSTEM pic.twitter.com/728IQv70NX

— Dr Donna Kean (@donnaeilidhkean) May 26, 2022