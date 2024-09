हिंदुओं वापस जाओ... अमेरिका में 10 दिनों में दोबारा हिंदू मंदिर पर हमला, उपद्रवियों ने काट दी पानी की लाइनें

BAPS Swaminarayan Mandir: अमेरिका के सैक्रामेंटो (कैलिफोर्निया) में BAPS के स्वामीनारायण मंदिर को 25 सितंबर की रात कुछ हिंदू विरोधी लोगों ने निशाना बनाया. जिसमें शरारती तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ की और हिंदू विरोधी संदेश भी लिखा. 10 दिन पहले न्यूयॉर्क के BAPS मंदिर से भी इसी तरह की बर्बरता की घटना सामने आई थी. मंदिर पर लिखे संदेशों में कहा गया 'हिंदुओं वापस जाओ' जिसके बाद स्थानीय हिंदू समुदाय में चिंता पैदा हो गई है. 10 दिन से भी कम समय में लगातार हिंदू मंदिरों को दोबारा निशाना बनाया गया है. जिससे स्थानीय हिंदू समुदाय में चिंता पैदा हो गई और इस तरह नफरती घटनाओं के खिलाफ एकजुट होने की अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है.

10 दिनों में हिंदू मंदिर पर दूसरी बार हमला

इस घटना की जानकारी देते हुए BAPS पब्लिक अफेयर्स ने एक्स पर लिखा, 'न्यूयॉर्क में BAPS मंदिर के अपवित्र होने के 10 दिन से भी कम समय बाद, कल रात कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो क्षेत्र में स्थित हमारे मंदिर को हिंदू विरोधी घृणा के साथ अपवित्र किया गया और लिखा गया 'हिंदुओं वापस जाओ'. हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और नफरत के खिलाफ एकजुट हैं’.

Less than 10 days after the desecration of the @BAPS Mandir in New York, our Mandir in the Sacramento, CA area was desecrated last night with anti-Hindu hate: “Hindus go back!” We stand united against hate with prayers for peace.

उपद्रवियों ने काट दी थीं पानी की लाइनें

इस घटना के तुरंत बाद सैक्रामेंटो काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार, शेरिफ के डिप्टी ने रैंचो कॉर्डोवा के पास माथेर में BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर का दौरा किया, जहां देखने पर पता चला कि उपद्रवियों ने की पानी की लाइनें भी काट दी थीं.

अमेरिकी प्रतिनिधि ने जताया रोष

इस बर्बरता पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में CA06 और सैक्रामेंटो काउंटी का प्रतिनिधित्व करने वाली एमी बेरा ने एक्स पर पोस्ट किया, 'सैक्रामेंटो काउंटी में धार्मिक कट्टरता और घृणा के लिए कोई जगह नहीं है. मैं हमारे समुदाय में बर्बरता के इस स्पष्ट कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं. हम सभी को असहिष्णुता के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे समुदाय में हर कोई, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे.'

There is no place for religious bigotry and hatred in #SacramentoCounty. I strongly condemn this apparent act of vandalism in our community.

All of us must stand against intolerance and ensure that everyone in our community, regardless of faith, feels safe and respected. https://t.co/TRX3Q7XJ6t

— Ami Bera, M.D. (@RepBera) September 25, 2024