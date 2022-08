Death Valley: दुनिया की सबसे गर्म जगह 'मौत की घाटी' में बारिश का कहर, 34 साल बाद हुआ ऐसा

Death Valley in California: अमेरिका के कैलिफोर्निया में डेथ वैली को दुनिया की सबसे गर्म जगह के रूप में जाना जाता है. ये अमेरिका की सबसे सूखी जगह है. हालांकि, जलवायु परिवर्तन यहां की तस्वीरों को बदल रहा है. अमेरिका ने 1000 साल में चौथी बार ऐसी बारिश देखी है, जिससे घाटी में अचानक बाढ़ आ गई है. इस घटना के कारण कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क के अंदर एक हजार से अधिक लोग फंसे हुए हैं, जिससे अधिकारियों को इसे अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है.

60 से अधिक कारें कई फीट मलबे में दब गईं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फर्नेस क्रीक में पार्क मुख्यालय के पास डेथ वैली में एक ऐतिहासिक लग्जरी होटल में गेस्ट और कर्मचारियों की 60 से अधिक कारें कई फीट मलबे में दब गईं. जॉन सिर्लिन अमेरिका में तूफान और मौसम की घटनाओं को कैप्चर करते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दुनिया के सबसे सूखे क्षेत्रों में से एक में बाढ़ दिखाई गई.

Major flash flooding in Death Valley National Park this morning. Approximately two dozen vehicles trapped in mud and rock debris at the Inn at Death Valley. Took nearly 6 hours to get out. #cawx #stormhour pic.twitter.com/3rDFUgY7ws

— John Sirlin (@SirlinJohn) August 5, 2022