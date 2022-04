पाई-पाई को मोहताज श्रीलंका की मदद को आगे आया भारत, भेजा सबसे जरूरी सामान

कोलंबो: विदेशी मुद्रा की तंगी से गुजरने के कारण आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहे श्रीलंका (Sri Lanka) की जरूरतों की पूर्ति के लिए भारत से 40 हजार मीट्रिक टन डीजल की एक खेप शनिवार को श्रीलंका पहुंची. भारत की ओर से इस तरह की यह चौथी मदद है.

श्रीलंका में गुरुवार को 13 घंटे तक बिजली की कटौती की गई, जो 1996 में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान 72 घंटों की कटौती के बाद दूसरी सर्वाधिक लंबी बिजली कटौती है. सरकारी ईंधन इकाई सीलॉन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (CEB) के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय डीजल आपूर्ति से देश में जारी बिजली कटौती में थोड़ी राहत मिलेगी.

More fuel supplies delivered by #India to #SriLanka! A consignment of 40,000 MT of diesel under #Indian assistance through Line of Credit of $500 mn was handed over by High Commissioner to Hon'ble Energy Minister Gamini Lokuge in #Colombo today. (1/2) pic.twitter.com/j8S2IsOw29

— India in Sri Lanka (@IndiainSL) April 2, 2022