UNGA: भारत ने लगाई PAK को लताड़, कहा- आतंकियों को ठिकाना देने वाले देश को मिले सजा

पाकिस्तान का लताड़

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने अपने 'जवाब का अधिकार' का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड को देखने की सलाह दी है. संयुक्त राष्ट्र महासभा के ग्यारहवें आपातकालीन विशेष सत्र में भारतीय काउंसलर प्रतीक माथुर (Pratik Mathur) ने कहा, 'पाकिस्तान को केवल खुद को और अपने पिछले कामों के रिकॉर्ड को एक देश के रूप में देखना है, जो आतंकवादियों को शरण देने के साथ उन्हें सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराता है और ऐसा वो बेखौफ और दुनिया की फिक्र से बेपरवाह होकर करता है. इसके लिए उसे दंडित भी नहीं किया जाता है.'

India slams Pakistan at UNGA after Islamabad rakes Kashmir. Indian diplomat @PratikMathur1 says, "Pakistan has only to look at itself and its track record as a State that harbours and provides safe havens to terrorists and does so with impunity"pic.twitter.com/7zrrNQIa2J

— Sidhant Sibal (@sidhant) February 24, 2023