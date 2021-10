भारत एक बार फिर UNHRC के लिए निर्वाचित, ऐसे जताया आभार

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 2022-24 के कार्यकाल के लिए भारत को फिर से चुना गया है. गुरुवार को भारत ने 'सम्मान, संवाद और सहयोग' के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए काम जारी रखने की संकल्प लिया.

India gets re-elected to the @UN_HRC (2022-24) for a 6th term with overwhelming majority.

Heartfelt gratitude to the @UN membership for reposing its faith in.

We will continue to work for promotion and protection of Human Rights through #Samman #Samvad #Sahyog pic.twitter.com/ltqktWcat1

