संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने सबके सामने पाकिस्तान को लगाई डांट

न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र (UN) में पाकिस्तान (Pakistan) ने फिर से कश्मीर राग अलापा है, जिसके बाद भारत (India) ने उसे जमकर डांट लगाई और उसकी करतूतों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया. भारत ने संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का ऐसा गढ़ है जहां आतंकियों को न सिर्फ पनाह दी जाती है, बल्कि उन्हें शहीद तक बताया जाता है. पाकिस्तान (Pakistan) के आतंकी मंसूबे (Terrorism Intentions) जगज़ाहिर हैं और वह दुनिया भर में आतंक के गढ़ के तौर पर जाना जाता है.

हमारे आतंरिक मुद्दों पर झूठ परोस रहा पाक: भारत

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर (Kashmir) का मुद्दा उठाया और भारत पर तरह-तरह के आरोप लगाए. फिर विदिशा मैत्रा (Vidisha Maitra) की जवाब देने की बारी आई. उन्होंने बताया कि जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से आज कहा गया वह उसका कभी ना खत्म होने वाला झूठ है, जो वह भारत के आंतरिक मुद्दों के बारे में बोल रहे हैं.

सुनिए, विदिशा ने क्या कहा...

Another repetition of the baseless falsehoods that have become a trademark of Pakistan’s interventions. A nation bereft of milestones!

आतंकवाद के खिलाफ एजेंडे पर आगे बढ़े संयुक्त राष्ट्र: भारत

संयुक्त राष्ट्र में विदिशा मैत्रा ने आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर जो कुछ पाकिस्तान ने कहा वह झूठ है. यह भारत का अभिन्न अंग है. संयुक्त राष्ट्र में अगर किसी चीज पर बात होनी चाहिए तो आतंकवाद से निपटने की होनी चाहिए. संयुक्त राष्ट्र का यह एजेंडा अभी पूरा नहीं हुआ है.

“If there is an unfinished agenda at the UN, it is that of tackling the scourge of terrorism. Pakistan is a country which is globally recognised epicentre of terrorism.”

- India’s Right of Reply at the UN

— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) September 22, 2020