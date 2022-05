Canada: भारतीय मूल के इस सांसद ने पार्लियामेंट में कन्नड़ में दिया भाषण, Video वायरल

Canada MP Chandra Arya Speech: कर्नाटक (Karnataka) में जन्मे कनाडा के सांसद चंद्र आर्य का वहां के पार्लियामेंट में कन्नड़ में बोलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उन्होंने इस भाषण के वीडियो का कुछ अंश ट्विटर पर पोस्ट किया है. इसके साथ ही यह दावा किया है कि यह पहली बार है जब विदेश के किसी संसद में कन्नड़ बोली गई.

कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'मैंने कनाडा की संसद में अपनी मातृभाषा कन्नड़ (Mother Tongue kannada) में बात की थी. इस खूबसूरत भाषा का लंबा इतिहास है और लगभग 50 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है. यह पहली बार है जब कन्नड़ भारत (India) के बाहर दुनिया की किसी भी संसद में बोली गई है.'

I spoke in my mother tongue (first language) Kannada in Canadian parliament.

This beautiful language has long history and is spoken by about 50 million people.

This is the first time Kannada is spoken in any parliament in the world outside of India. pic.twitter.com/AUanNlkETT

— Chandra Arya (@AryaCanada) May 19, 2022