आप कभी मेरे राष्ट्रपति नहीं बन सकते.. ट्रंप ने भारतीय यूजर को ऐसा क्या लिखा; उसका जवाब दुनियाभर में वायरल हो गया

US President Election: अमेरिका में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं. डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों अपने वोटर्स को रिझाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं. इसी कड़ी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर फिर से अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है. ट्रंप अब जबरदस्त तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता विश्वभर में चर्चा का विषय बनी हुई है. उनके कई ट्वीट्स ने ना केवल अमेरिकी बल्कि अंतरराष्ट्रीय यूजर्स को भी इंगेज कर दिया है. इसी कड़ी में एक भारतीय यूजर के ट्वीट पर ट्रंप ने रिप्लाई किया तो उसने मजेदार जवाब दिया.

असल में एक भारतीय यूजर रोशन राय को ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से एक संदेश मिला. रोशन जिन्होंने अपने बायो में क्रिकेट प्रेमी और भारतीय लिखा है, उन्हें नॉर्थ कैरोलाइना चुनाव से संबंधित एक संदेश मिला जिसमें उन्हें ट्रंप के समर्थन में वोट डालने की अपील की गई थी. संदेश में लिखा था कि महत्वपूर्ण चुनावी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए तैयार रहें और 5 नवंबर तक वोट करें.

भारतीय यूजर का मजेदार जवाब

इसके बाद रोशन राय नामक इस यूजर ने इस संदेश का मजेदार जवाब देते हुए लिखा थैंक यू लेकिन आप मेरे राष्ट्रपति कभी नहीं बन सकते. कमला हैरिस भी नहीं. असल में, मैं भारत से हूं. उनके इस जवाब ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा, और लोगों ने इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. इस पर कई यूजर्स तो लोटपोट हो गए हैं.

Thanks, but you will never be my President.

Kamala Harris will never be my President either.

Actually I am from India https://t.co/gKbkNYa18P

— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) October 3, 2024