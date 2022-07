Nepenthes Pudica: संभलकर रहना इस मांसाहारी पौधे से! घात लगाकर करता है शिकार

Indonesia Carnivorous plant: इंडोनेशिया के उत्तरी कालीमंतन के बोर्निया द्वीप पर अपनी तरह का पहला मांसाहारी पौधा पाया गया है, जो भूमिगत (Under Ground) रहकर शिकार करता है. इस पौधे को नेपेंथेस पुडिका (Nepenthes Pudica) नाम दिया गया है. इसको लेकर 23 जून को फाइटोकीज पत्रिका में एक स्टडी प्रकाशित की गई थी, जिसमें कहा गया है कि नेपेंथेस पुडिका केवल उत्तरी कालीमंतन के मेंटारंग हुलु जिले के कुछ पड़ोसी इलाकों में पाया जाता है. जहां की ऊंचाई समुद्र तल से 1,100-1,300 मीटर है.

घड़े की तरह पौधे का आकार

चेक गणराज्य के पलाकी विश्वविद्यालय के मार्टिन डानक ने कहा कि हमें एक पिचर प्लांट मिला जो अन्य सभी ज्ञात प्रजातियों से अलग है. इसका आकार घड़े के समान है, इसलिए इसे घड़ा प्लांट भी कहा जाता है. यह पौधा अपने 11-सेमी-लंबे घड़े को भूमिगत रखता है, जहां वह भूमिगत रहने वाले जानवरों को फंसाते हैं, जिनमें आमतौर पर चींटियां, घुन, छोटे कीड़े शामिल होते हैं.

This Plant Lurks Underground to Trap Prey in a Way We've Never Seen Before https://t.co/x0xFM5bZnY

— ScienceAlert (@ScienceAlert) June 30, 2022