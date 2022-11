'कोई और रास्ता नहीं था' देश छोड़ने के 12 साल बाद IPL के 'जन्मदाता' ललित मोदी का दावा

Why Lalit Modi left India: आईपीएल के जन्मदाता ललित मोदी को भारत छोड़कर क्यों जाना पड़ा, इसके पीछे की वजह जग जाहिर है. लेकिन ललित मोदी का पक्ष आज तक सामने नहीं आया था. देश छोड़ने के 12 साल बाद ललित मोदी ने अपने इस कदम के पीछे की वजह बताई है. ललित मोदी ने इसे लेकर एक लंबी-चौड़ी पोस्ट लिखी है. पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनके पास देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था. ललित मोदी पर करोड़ों रुपये के गबन का आरोप है और वह 2010 से विदेश में है.

ललित मोदी ने क्यों छोड़ा भारत?

ललित ने मीडिया से लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड तक सभी को घरेलू पिच छोड़ने और दूसरे देश में शरण लेने की वजह बताया. उन्होंने रविवार सुबह ट्विटर पर एक लंबी पोस्ट में कहा. ललित ने लिखा, 'मैंने भारत क्यों छोड़ा यह हमेशा चर्चा का विषय रहता है. लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था."

Here is a picture what I said and why. I had overwhelming comments. And I felt I needed to reply. pic.twitter.com/UmIQfpwGkb

— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) November 13, 2022