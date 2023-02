Iran Anti Hijab Protest: मौलवी ने दिया विवादित बयान, कहा- हिजाब नहीं पहना तो गर्मी में तो ये कपड़े उतार देंगी!

Iran hijab protest girl: इन दिनों में ईरान में हिजाब प्रोटेस्‍ट चल रहा है. वहां पर कुछ महिलाएं हिजाब न पहनने की मांग कर रही हैं. इसी संबंध में 22 साल की महसा अमीनी की मौत भी हो चुकी है. उसके बाद से ही इस प्रोटेस्‍ट में ज्‍यादा इजाफा हो गया था. वहां पर आज भी कई मौलवी का कहना है कि हिजाब कानून रहना चाहिए. इस मामले में इमाम और मौलवियों ने हदें पार कर दी हैं. एक मौलवी तो यह कह चुका है कि अगर इन्‍होंने अभी हिजाब नहीं पहना तो गर्मी में ये कपड़े उतार देंगी. वहीं एक इमाम कहता है कि इनकी वजह से बारिश नहीं हुई.

ये कैसे बयान दे दिया

Protest in Iran taking different shapes - A woman removes her hijab and combs her hair in the middle of a street in Tehran. pic.twitter.com/JTecIvSgK5

