पहली बार सीरिया में घुसी इजरायल की सेना, ईरान से जुड़े शख्स को पकड़कर ले आई; देखती रह गई दुनिया

Israel News in Hindi: इजरायल की सेना ने रविवार को बताया कि उसने सीरिया में जमीनी हमला करके ईरान से जुड़े सीरियाई नागरिक को पकड़ा है. पश्चिम एशिया में जारी युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ है जब इजरायल ने सीरिया में अपने सैनिक भेजने की जानकारी दी है, हालांकि अभी सीरिया ने इसकी पुष्टि नहीं की.

सीरिया में इजरायल का पहला जमीनी हमला

इजरायल ने लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के सदस्यों और ईरान के अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए बीते एक साल सीरिया में कई बार हवाई हमले किए है. ईरान हिजबुल्लाह और सीरिया दोनों का करीबी सहयोगी है. लेकिन इससे पहले उसने सीरिया में अपने किसी भी जमीनी हमले की जानकारी सार्वजनिक नहीं की.

इजरायली सेना ने रविवार को जारी बयान में यह नहीं बताया कि उसने सीरिया में कब और कहां हमला किया. इजरायल के अनुसार, पकड़े गए व्यक्ति की पहचान अली सुलेमान अल-असी के रूप में हुई है. इजरायली सेना ने बताया कि वह दक्षिणी सीरिया के सेदा में रहता था और कई महीने से वह उस पर नजर रख रही थी.

During an intelligence-based, special IDF operation, IDF soldiers detained an Iranian terror network operative in Syria named Ali Soleiman al-Assi.

Al-Assi, a Syrian citizen who lives in the area of Saida in southern Syria, was under IDF surveillance and was found to be a… pic.twitter.com/Q2yAGIliiC

— Israel Defense Forces (@IDF) November 3, 2024