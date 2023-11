Israel Hamas War: इजरायली सेना ने गाजा के अस्पताल की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ, हमास ने किया इनकार

Israel Defence Forces: इजरायल और हमास के बीच 38 दिनों से भीषण जंग जारी है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर युद्धविराम की अपील को ठुकरा दिया है. नेतन्याहू ने कहा है कि बंधकों की रिहाई तक युद्धविराम का सवाल ही नहीं. इसके साथ ही इजरायली सेना लगातार फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर हवाई हमले कर रही है और गोले बरसा रही है. हालांकि, इस बीच इजरायली सेना ने गाजा के अस्पताल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन हमास ने इसमें अड़ंगा डाल दिया है.

इजराइली सेना ने गाजा के शिफा अस्पताल में 300 लीटर ईंधन पहुंचाया

हमास के साथ जारी युद्ध के बीच इजरायली सेना ने गाजा के शिफा अस्पताल में चिकित्सा उद्देश्यों के लिए 300 लीटर ईंधन पहुंचाया है. इजराइल रक्षा बलों (IDF) ने बताया कि उनके सैनिकों ने शिफा अस्पताल में 300 लीटर ईंधन पहुंचाया है, लेकिन, हमास ने अस्पताल को ईंधन लेने से मना किया है. बता दें कि हमास द्वारा संचालित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय हफ्तों से चेतावनी दे रहा है कि उसके अस्पतालों में ईंधन खत्म हो रहा है. आईडीएफ का यह भी कहना है कि यदि ऐसा है, तो वे अस्पताल को ईंधन लेने से क्यों रोकेंगे?

Our troops risked their lives to hand-deliver 300 liters of fuel to the Shifa hospital for urgent medical purposes.

Hamas forbade the hospital from taking it.

Gaza’s Hamas-run health ministry has been warning for weeks that its hospitals are running out of fuel. If so, why… pic.twitter.com/u6XaLvdr8x

— Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2023