Israel Hamas War: गाजा के अस्पताल पर गिरा रॉकेट, 500 लोगों की मौत; मिडिल ईस्ट में और बढ़ गया तनाव

Israel Hamas War Update: इजरायल और फिलीस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच जंग दिनोंदिन तेज होती जा रही है. मंगलवार रात हमास के कब्जे वाला गाजा में एक अस्पताल पर रॉकेट से हमला हुआ, जिसमें करीब 500 लोगों के मारे जाने की सूचना है. हमले में वहां इलाज करवा रहे सैकड़ों लोग घायल हो गए. हमास ने इस हमले का आरोप इजरायल पर लगाया है. जबकि इजरायल ने इस हमले से इनकार करते हुए इसे हमास के रॉकेट के मिस-फायर हो जाने की घटना कहा है.

हमले में 500 से ज्यादा की मौत!

हमास शासित गाजा (Israel Hamas War Update) में नागरिक सुरक्षा प्रमुख ने अल-जजीरा टेलीविजन पर बताया कि अल-अहली अल-अरबी अस्पताल पर हुए हमले में 500 से अधिक लोग मारे गए. वहां हमास के गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि घटना में कम से कम 500 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं. मारे गए लोगों में अधिकतर संख्या मरीजों की थी, जो वहां इलाज के लिए भर्ती थे. जबकि बड़ी संख्या में उनके साथ मौजूद रिश्तेदार भी इस हमले की भेंट चढ़ गए.

स्कूल पर भी हुआ हमला

हमास (Israel Hamas War Update) के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि गाजा में आश्रय स्थल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे स्कूल पर भी इजरायल ने हमला किया, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई. हमले का शिकार हुए स्कूल और अस्पताल पर हमास का पूरा कंट्रोल था.

इजरायली आर्मी ने जारी किया स्पष्टीकरण

इजरायली आर्मी ने गाजा (Israel Hamas War Update) के अस्पताल पर हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है. IDF ने कहा कि आर्मी के ऑपरेशनल सिस्टम में मंगलवार को गाजा की ओर से इजरायल पर रॉकेटों की बौछार डिटेक्ट की थी. उन्हीं से एक रॉकेट मिस-फायर होकर अस्पताल पर गिरा, जिससे यह घटना हुई. IDF के अनुसार खुफिया सूचना में पता लगा है कि इस घटना में गाजा में सक्रिय दूसरे आतंकी समूह इस्लामिक जिहाद (Islamic Jihad) संगठन का हाथ है, जिसका इजरायल पर फायर किया रॉकेट गाजा के अस्पताल पर गिर गया.

Following an analysis by the IDF's operational systems, a barrage of rockets was launched toward Israel, which passed in the vicinity of the hospital, when it was hit.

According to intelligence information from a number of sources we have, Islamic Jihad terrorist organization is… pic.twitter.com/QZsanPaFEc

