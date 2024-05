गिड़गिड़ाती रही इजरायली महिला! पहले बाप फिर बेटे ने किया रेप और कर दी हत्या, हमास के आतंकियों ने कबूली हैवानियत

Hamas : हमास पर इजराइल का गुस्सा यूं ही नहीं है, हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के दौरान इजरायली महिलाओं की हत्या करने के पहले उनके साथ बलात्कार किया था. एक वीडियो में हमास के आतंकी बाप-बेटे ने गैंगरेप की बात कबूली है. दोनों ने एक ही लड़की को हैवानियत का शिकार बनाया. वीडियो में हमास का आतंकवादी और उसका बेटा इजरायली अधिकारियों को ये बताते हुए दिखाई दे रहा है कि उन्होंने 7 अक्टूबर को हमले के दौरान एक महिला के साथ गैंगरेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी.

बताया जा रहा है, कि 47 वर्षीय जमाल हुसैन अहमद रादी और उनके 18 साल के बेटे अब्दुल्ला को इजरायल रक्षा बलों (IDF) ने गाजा पट्टी से गिरफ्तार किया था.

कई लोगों ने किया बलात्कार

आतंकी बाप-बेटे ने बताया कि कैसे उन्होंने 7 अक्टूबर को किबुत्ज नीर में इस हैवानियत को अंजाम दिया था. जमाल को कहते सुना जा सकता है कि उसने किबुत्ज में एक घर में रो रही महिला के साथ बंदूक की नोक पर बलात्कार किया. उसने आगे बताया कि मैंने उसे कपड़े उतारने के लिए धमकाया. जमाल ने बताया कि उसे नहीं मालूम कि महिला के साथ उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसके बेटे अब्दुल्ला ने जो बताया वो हिला देने वाला था. अब्दुल्ला ने कहा कि महिला के साथ कई लोगों ने बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी गई.

अब्दुल्ला ने कहा, मेरे पिता ने रेप किया, उसके बाद मैंने और फिर मेरे चचेरे भाई ने किया. उसके बाद हम चले गए लेकिन हमारे बलात्कार करने के बाद मेरे पिता ने उसकी हत्या कर दी. एक रिपोर्ट के अनुसार अब्दुल्ला ने कबूल किया कि उसने एक अन्य लड़की के साथ भी बलात्कार किया था. साथ ही उसने बताया कि उसके पिता ने भी दो अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार किया.

NEW: “My father raped her, then I did and then my cousin did and then we left but my father killed the woman after we finished raping her.” Captured Hamas terrorists confess to sexual violence against Israelis on 7/10. They even made it a family outing. The sickness runs deep. pic.twitter.com/21NETXGNjZ

— Heidi Bachram (@HeidiBachram) May 23, 2024