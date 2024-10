दोबारा हमला करने की 'गलती' मत कर देना...अमेरिका ने ईरान को दी खुली धमकी, इजरायल के हमले की बताई सच्चाई

Israeli strikes on Iran: इजरायल और ईरान में जंग छिड़ गई है.जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा हो गया है. ईरान ने 1 अक्टूबर को इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए थे. अब इजरायल ने जवाबी हमले में ईरान की वायु रक्षा प्रणाली और उसके मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों से जुड़े सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है. इजरायल ने जैसे ही ईरान पर हमला किया अमेरिका तुरंत एक्टिव हुआ और ऐलान कर दिया कि अब दोनों देशों का ‌हिसाब पूरा हुआ. अब यही से लड़ाई खत्म हो. अमेरिका ने ईरान को आगाह करते हुए बताया ‌जवाबी कार्रवाई मत करना.

इजरायल के साथ अमेरिका का खुला समर्थन

अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से बातचीत किया और इजरायल द्वारा ईरान में सैन्य ठिकानों पर रात भर किए गए सटीक हमलों पर चर्चा की. अमेरिका ने इजरायल की सुरक्षा के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता और इजरायल के खुद की रक्षा करने के अधिकार के लिए समर्थन की फिर से पुष्टि की.

I spoke with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant today to discuss the Israel Defense Forces' overnight precision strikes on military targets in Iran. I reaffirmed the United States’ ironclad commitment to Israel’s security and support for Israel's right to defend itself.…

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 26, 2024