US: उफ ये गर्मी! दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक लोग परेशान, पिघल गई अब्राहम लिंकन की मोम की प्रतिमा

US NEWS: गर्मी ने उत्तर भारत से लेकर अमेरिका की राजधान तक को परेशान किया हुआ है. वाशिंगटन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की छह फुट ऊंची मोम की प्रतिमा पिघल गई, क्योंकि वीकैंड में शहर का तापमान बढ़ गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक

तापमान, कथित तौर पर 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. उच्च तापमान की वजह शहर में अब्राहम लिंकन की 6 फुट ऊंची प्रतिमा पिघलने लगी. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले प्रतिमा का सिर झुलसने लगा, उसके बाद पैर. अधिकारी अब मूर्ति की मरम्मत कर रहे हैं. वीकेंड में डीसी-मेट्रो क्षेत्र में गर्मी की चेतावनी जारी की गई थी. इस पूरे सप्ताह उच्च तापमान जारी रहने की उम्मीद है.

यह स्मारक वाशिंगटन डीसी में कैंप बार्कर की साइट पर स्थित है. यह एक सिविल वॉर युग का शरणार्थी शिविर था जिसमें पहले गुलाम बनाए गए और फिर मुक्त किए गए अफ्रीकी अमेरिकी रहते थे. अब यहां एक प्राइमरी स्कूल है.

