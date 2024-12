US News: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के परिवारवालों की फोटो वायरल, यूजर्स बोले- 1 PIC में देखिए मिनी भारत

JD Vance Family viral photo: अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दोनों भारत के दीवाने हैं. ट्रंप की कैबिनेट और एडमिनिस्ट्रेशन में व्हाइट हाउस से लेकर मंत्रालयों तक भारतीयों का बोलबाला है. वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी स्वयं भारतीय मूल की है. जेडी की पत्नी उषा भारतीय अप्रवासी परिवार की बेटी हैं. वह सैन फ्रांसिस्को में पली-बढ़ी हैं. वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं. उषा मूल रूप से आंध्र प्रदेश के निदादावोलू विधानसभा क्षेत्र के वडलुरु गांव की रहने वाली हैं. आज उनके मायके वालों की फैमिली फोटो वायरल हो रही है.

वायरल फोटो

40 साल के वेंस खुद एक साधारण परिवार से आते हैं. वो प्रतिभा के दम पर इतनी कम उम्र में टॉप सीड पर पहुंचे हैं. वायरल हो रही तस्वीर में, जेडी वेंस ब्लू टी-शर्ट और जींस में हैं. वो अपने बेटे को कंधे पर लिए हैं. उनकी पत्नी, बेटी को गोद में लिए हैं. इंटरनेट पर नेटिजंस इस तस्वीर पर अपना भरपूर प्यार लुटा रहे हैं. फोटो में उनकी फैमिली के करीब 21 मेंबर्स हैं. सब बड़े खुश हैं और एन्ज्वाय करते हुए फोटो खिंचा रहे हैं.

एंटरप्रेन्योर विवेक वाधवा के हैंडल से शेयर इस फोटो को नेटिजंस का भरपूर प्यार मिल रहा है. विवेक ने कैप्शेन में लिखा- 'इसे देख दिमाग चकरा गया है. वेंस @JDVance के रिलेटिव्स हूबहू हमारे अपनों जैसे हैं. ये अमेरिका की पहचान और यूएसपी है.'

It blows my mind that @JDVance's relatives look just like mine. :)

This is the greatness of America. pic.twitter.com/w4Xk1vFiEc

— Vivek Wadhwa (@wadhwa) November 30, 2024