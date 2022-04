Jemima Goldsmith: इमरान की पूर्व पत्नी को आई 90 के दशक वाले PAK की याद, सता रहा डर

Pakistan News: पाकिस्तान की राजनीतिक उठापठक का असर ब्रिटेन (Britain) में भी दिखाई दे रहा है. यहां पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी 'पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज' के समर्थकों ने इमरान खान (Imran Khan) की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ (Jemima Goldsmith) के घर के बाहर डेरा डाल लिया है. ये समर्थक इमरान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. जेमिमा ने इस प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त किया है.

नाराज जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट (Tweet) किए हैं. अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है, 'मेरे घर के बाहर विरोध-प्रदर्शन, मेरे बच्चों को निशाना बनाना, सोशल मीडिया पर यहूदी विरोधी गाली देना, यह लगभग वैसा ही है जैसे मैं 90 के दशक में लाहौर में वापस आ गई हूं'. उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि मेरा और मेरे बच्चों का पाकिस्तानी राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है.’

Protests outside my house, targeting my children, antisemitic abuse on social media…. It’s almost like I’m back in 90s Lahore. #PuranaPakistan pic.twitter.com/0R2YOPcQrJ

— Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) April 15, 2022