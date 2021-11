चमत्कार! धरती पर यहां हवा में उड़ने लगती हैं चीजें, नहीं काम करती है ग्रेविटी

Gravity Does Not Work At This Place: यहां जैसे ही कोई चीज ऊंचाई से फेंकी जाती है तो वो हवा में उड़ने लगती है. वैज्ञानिक भी ये देखकर हैरान हैं.