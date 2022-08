Bank Staff Hostage:लेबनान में बैंक में घुसा हथियारबंद बदमाश, कर्मचारियो को बंधक बनाकर मांगने लगा अपने फंसे रुपये

A man took hostages at a bank in Lebanon: लेबनान के बेरूत में गुरुवार को एक बंदूकधारी शख्स एक बैंक में घुस गया और कर्मचारियों व ग्राहकों को बंधक बना लिया. इसके बाद उसने कर्मचारियों से कहा कि बैंक में फंसी मेरी जमा धनराशि मुझे दी जाए, नहीं तो मैं खुद को आग लगा लूंगा. एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान 42 वर्षीय बस्सम अल-शेख हुसैन के रूप में हुई है. वह बेरूत के हमरा ज़िले में फेडरल बैंक में कथित रूप से घुस गया था. उसके पास गैसोलीन का कनस्तर भी था. कई घंटों की जद्दोजहद और बैंक अधिकारियों की तरफ से कुछ रुपये तुरंत देने के आश्वासन के बाद आरोपी ने सरेंडर कर दिया. हालांकि जिस वकील की मौजूदगी में यह मध्यस्थता हुई, उसका कहना है कि आरोपी को अभी एक भी रुपये नहीं मिले हैं..

काफी रिक्वेस्ट के बाद छोड़ा था एक बंधक को

इससे पहले सूचना के बाद लेबनान के सैनिकों, देश के आंतरिक सुरक्षा बल के पुलिस अधिकारियों और खुफिया एजेंट ने इलाके को घेर लिया. अधिकारी हुसैन से बातचीत कर किसी समाधान पर पहुंचने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली. हुसैन ने एक बंधक को बाद में मुक्त कर दिया. बैंक के अंदर से मोबाइल से रिकॉर्ड एक वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी हाथ में शॉटगन लिए हुए है और अपना धन वापस मांग रहा है. एक अन्य वीडियो में पुलिस के दो अधिकारी उससे कम से कम एक और बंधक को मुक्त करने की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन उसने इनकार कर दिया.

BREAKING: Video of hostage situation in #Lebanon at a major bank in downtown Beirut. An armed man is holding bank staff until they release his deposits, he says are $210,000: pic.twitter.com/xG9A9H3Yl8

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 11, 2022