जल्द भारत लाया जाएगा Mehul Choksi? कुछ ही देर में डोमिनिका कोर्ट में होगी सुनवाई

नई दिल्ली: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को डोमिनिका (Dominica) से प्रत्‍यर्पण की कोशिशों तेज हो गई हैं. डोमिनिका हाई कोर्ट (Dominica High Court) में आज फिर मामले की सुनवाई होगी. भारतीय अधिकारियों की एक टीम डोमिनिका में ही डेरा डाले हुए है. इधर, मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस बात पर कायम है कि भगोड़ों को देश वापस लाया जाए. भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भगोड़ों को भारत वापस लाने के अपने प्रयासों में भारत अडिग है. मेहुल चोकसी डोमिनिका की हिरासत में है और कुछ कानूनी कार्यवाही चल रही है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उसे भारत वापस लाया जाए.

India remains steadfast in its efforts that fugitives are brought back to India. He is currently in the custody of Dominica with some legal proceedings underway. We will continue to ensure he is brought to back India: MEA Spox when asked about fugitive diamantaire Mehul Choksi pic.twitter.com/carXpf3DfT

