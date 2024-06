India-US: अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को किया फोन, दिल्ली में भेज रहे अपना सलाहकार!

Lok Sabha Election 2024 Results: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइेडन ने पीएम मोदी को फोन कर लोकसभा चुनाव में एनडीए की सफलता पर बधाई दी है. वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा और आम चुनाव के सफल आयोजन के लिए सरकार और मतदाताओं को बधाई दी. इस बीच व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार जल्द भारत की यात्रा पर आने वाले हैं.

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, 'भारत निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पिछले छह हफ़्तों में जो चुनाव हुए, वे दुनिया के इतिहास में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग थे. हम इस बड़े काम के लिए भारत सरकार, मतदाताओं और चुनाव कार्यकर्ताओं की सराहना करते हैं...'

बाइडेन-मोदी के बीच बातचीत

व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर बाइडेन-मोदी के बीच हुई बातचीत का ब्योरा दिया. बयान में कहा गया. 'दोनों नेताओं ने अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने, एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा नजरिए को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया.'

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का भारत दौरा

व्हाइट हाउस ने अपने बयान में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार के आगामी भारत दौर की भी चर्चा की. व्हाइट हाउस ने कहा, 'दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन की नई दिल्ली की आगामी यात्रा पर भी चर्चा की, जिसमें स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप सहित साझा अमेरिकी-भारत प्राथमिकताओं पर बातचीत होनी है.'

पीएम मोदी ने कही ये बात

अमेरिकी राष्ट्रपति के फोन आने पर पीएम मोदी ने उनका आभार जताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘मेरे मित्र राष्ट्रपति जो बाइडेन का फ़ोन आने पर मुझे बहुत ख़ुशी हुई. उनके शुभकामना संदेश और भारतीय लोकतंत्र के प्रति उनकी सराहना के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं.’

Happy to receive call from my friend President @JoeBiden. Deeply value his warm words of felicitations and his appreciation for the Indian democracy. Conveyed that India-US Comprehensive Global Partnership is poised to witness many new landmarks in the years to come. Our…

— Narendra Modi (@narendramodi) June 5, 2024