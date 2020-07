पाकिस्तानी नेता ने इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर के निर्माण को बताया इस्लाम की भावना के खिलाफ

इस्लामाबाद: पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है. पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष और इमरान खान सरकार के सहयोगी चौधरी परवेज इलाही (Chaudhry Pervaiz Elahi) ने इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर के निर्माण पर आपत्ति जताते हुए इसे इस्लाम की भावना के खिलाफ बताया है.

एक वीडियो साक्षात्कार में, उन्होंने मंदिर बनाने का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि यह न केवल इस्लाम की भावना के खिलाफ है बल्कि ‘मदीना’ का भी अपमान है. पंजाब विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि मक्का की जीत के बाद, हज़रत मुहम्मद (Hazrat Muhammad) ने हज़रत अली के साथ बैतुल्लाह शरीफ में 360 मूर्तियां तोड़ी थीं और कहा था कि सच्चाई सामने आ गई है और झूठ गायब हो गया है.

Construction of a Hindu temple in Islamabad is getting a lot of heat. A lawyer has challenged its construction in IHC, while fatwas against it continue. Here's an ally of govt Pervaiz Elahi opposing construction: Making a new mandir in the capital is against the spirit of Islam. pic.twitter.com/ZV2nwVXvbx

