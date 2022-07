Man stole Plane: सामान ढोने वाले शख्स ने एयरपोर्ट से विमान चोरी कर भरी सवा घंटे की उड़ान, ऐसे किया ये कारनामा

Man stole Plane: एयरपोर्ट पर विमान हादसे की कई घटनाओं के बारे में आपने जरूर सुना होगा लेकिन क्या कभी हवाई अड्डे से विमान चोरी के किसी मामले के बारे में पढ़ा है. हम एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिसपर यकीन कर पाना मुश्किल है. यह घटना चार साल पहले अमेरिका में हुई थी लेकिन अब उसका वीडियो जारी किया गया है. सबसे हैरानी की बात यह है कि विमान चुराने वाला शख्स कोई आतंकी या अपराधी नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर माल ढुलाई करने वाला एक कर्मचारी था.

एयरपोर्ट पर बैगेज हैंडलर था शख्स

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो में एयरपोर्ट कर्मचारी को सीएटल टकोमा एयरपोर्ट पर देखा जा सकता है जिसने 10 अगस्त 2018 को विमान चोरी करके उड़ाया था. हालांकि विमान हादसे में बाद में उसकी मौत हो गई. एयरपोर्ट अधिकारियों ने टर्मिनल के अंदर लगे कैमरे का एक वीडियो जारी किया है जो घटना से पहले के हालात को बता रहा है. फुटेज में एयरपोर्ट पर बैगेज हैंडलर का काम करने वाले 29 वर्षीय रिचर्ड रसेल को सिक्योरिटी चेक से गुजरते हुए देखा जा सकता है.

रसेल ने इस दौरान काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी है जिसके पीछे 'द स्काइज नो लिमिट' लिखा हुआ है. इसके पांच घंटे बाद उसे एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में देखा गया फिर वह विमान को टैक्सीवे पर वापस धकेलने के लिए टो वाहन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था. इसके बाद वह एयरपोर्ट से खाली यात्री विमान को लेकर उड़ गया. एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. जानकारी के मुताबिक एक फाइटर जेट से प्लेन का पीछा भी किया गया था लेकिन रसेल बहुत ही खतरनाक तरीके से विमान उड़ा रहा था.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU

— bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018