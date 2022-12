Cambodia Hotel Fire: कंबोडिया के कसीनो में थी हलचल, होटल में लगी आग फिर दिखा मौत का मंजर

Cambodia hotel grand diamond city fire: कंबोडिया के एक होटल में भीषण आग लगने से 10 लोगों की मौत की खबर है. स्थानीय समय के मुताबिक होटल में भीषण आग सुबह 8.30 बजे लगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल ग्रांड डायमंड सिटी में लगी इस आग में 30 लोग गंभीर रूप से झुलसने के साथ घायल भी हुए हैं. फिलहाल वहां बचाव का काम अभी जारी है.

आसमान छू रही थीं आग की लपटें

न्यूज़ एजेंसी एएफपी के मुताबिक इस होटल के कसीनो में बड़ी हलचल थी. वहां इस आग की वजह से करीब 50 लोग फंस गए थे. इस घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जिनमें देखा जा सकता है कि आग की लपटें कैसे आसमान छू रही थीं. दूसरी वीडियो क्लिप में छत का एक बड़ा हिस्सा जलता हुआ दिख रहा है. वहीं होटल मैनेजमेंट के मुताबिक इस घटनाक्रम में भारी नुकसान हुआ है.

जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग

आग लगते ही कुछ लोगों को जान बचाने के लिए कई मंजिला ऊंची खिड़कियों से छलांग लगाने को मजबूर होना पड़ा. वहीं होटल के अन्य हिस्से जले हुए और खोखले दिखाई दिए. इस बीच कसीनो के कर्मचारी इमारत की सीढ़ियों पर भागते नजर आए. इमारत के ढांचे का कुछ हिस्सा ढह गया है. जबकि एक दूसरा हिस्सा कुछ 'झुका हुआ' दिखाई दे रहा है.

Large Fire At The Grand Diamond City Hotel & Casino In Poipet, Cambodia, Leaves At Least 10 People Dead, 30 Others Injured. The Blaze Is Still Only About 70% Contained. pic.twitter.com/YnUIxFvuzG

— Belaaz News (@TheBelaaz) December 29, 2022