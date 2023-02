Saudi Arabia: सऊदी प्रिंस के इस फैसले पर आगबबूला हुए मुसलमान, कहा- बना रहे एंटरटेनमेंट वाला काबा

लोगों का तर्क है कि मुकाब की इस बिल्डिंग की संरचना मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थल काबा से मिलती है. अरबी भाषा में मुकाब और काबा का मतलब एक ही है- घनाकार आकृति. कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये भी लिख दिया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अपने लिए अलग काबा का निर्माण कर रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट के लिए है. मोहम्मद बिन सलमान ने गुरुवार को ही न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी के लॉन्च का ऐलान किया था. इसके तहत रियाद में दुनिया की सबसे हाईटेक सिटी बनाई जानी है.

A gateway to another world: #TheMukaab will be the world’s first immersive, experiential destination. Large enough to hold 20 Empire State Buildings, the global icon will feature innovative technologies to transport you to new worlds. #NewMurabba https://t.co/5R4DqQdPyS pic.twitter.com/vr9M8cTI1I

रिपोर्ट में कहा गया कि मुरब्बा नाम के इस शहर में एक डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, संग्रहालय, बड़ा थियेटर और बाकी एंटरटेनमेंट और कल्चरल सेंटर्स होंगे. यहां पैदल चलने के लिए रास्ते बनाए जाएंगे और हरियाली का विशेष ध्यान रखा जाएगा.

क्या हैं खासियतें

रिपोर्ट में कहा गया है कि मुकाब नाम की यह विशालकाय इमारत मील का पत्थर साबित होगी. इसमें सभी तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा. यह 400 मीटर लंबी, 400 मीटर चौड़ी और 400 मीटर ऊंची होगी. यह न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी 20 बिल्डिंगों के बराबर होगी. इसके सेंटर में एक बड़ा सर्पिल टावर का भी निर्माण कराया जाएगा.

सऊदी प्रिंस के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी सॉवरेन वेल्थ फंड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की है. इसको विजन 2030 को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है. माना जा रहा है कि इससे सऊदी अरब की इकोनॉमी को 50 अरब डॉलर का मुनाफा होगा. इससे तीन लाख 34 हजार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां मिलेंगी.

लोग कर रहे आलोचना

सऊदी प्रिंस के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की मुसलमान जमकर आलोचना कर रहे हैं. प्रोफेसर डॉ मुहम्मद अल-हचिमी अल-हमीदी ने ट्वीट कर लिखा, 'क्या रियाद में मोहम्मद बिन सलमान खुद का काबा बना रहे हैं? इस डिजाइन को उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए तय किया है...इसका मतलब यह एंटरटेनमेंट का नया काबा है.'

Building a new Kabaa exclusively devoted to capitalism is a little too on the nose. https://t.co/qQtwxoFYdd

"When Bin Salman stood on top of the holy Kaaba in Mecca in 2019, it was almost symbolic of his intention to subjugate the Islamic influences in #SaudiArabia. Today he has embarked on another symbolic challenge in announcing plans to build a new 'Kaaba' of entertainment" pic.twitter.com/lOCH7N3lH2

