Saudi Prince India Visit: टकटकी लगाए बैठा था पाकिस्तान, भारत की धरती से सऊदी प्रिंस ने दे दिया बड़ा झटका; टूट गए अरमान

India-Saudi Relations: पाकिस्तान आर्थिक मार से तो जूझ ही रहा है. लेकिन कूटनीतिक स्तर पर इस बार उसको निराशा हाथ लगी है. जी20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) भारत दौरे पर आए थे. जी20 समिट के बाद अब उनका यह दौरा राजकीय दौरे में तब्दील हो गया है. MBS दूसरी बार भारत के राजकीय दौरे पर हैं. लेकिन पिछली बार वो भारत के बाद पाकिस्तान के दौरे पर चले गए थे. पाकिस्तान इस बार भी ऐसी ही उम्मीद में था.लेकिन अब उनके अरमान चूर-चूर हो गए हैं क्योंकि सऊदी प्रिंस पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे.

दरअसल पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि MBS इस्लामाबाद आएं, भले ही कुछ घंटों के लिए. अगर पिछले कुछ वर्षों का हाल देखें तो अधिकतर देश पाकिस्तान से कन्नी काट रहे हैं. लेकिन खाड़ी देश भारत और पाकिस्तान के साथ संबंधों का तराजू साधे हुए हैं. जब 2019 में सऊदी के क्राउन प्रिंस भारत दौरे पर आए थे, तो वह पाकिस्तान गए थे. पाक अफसरों को यह चिंता खाए जा रही थी कि अगर MBS इस्लामाबाद नहीं आए तो जनता का गुस्सा फूट सकता है.

VIDEO | PM Modi welcomes Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, the Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, at Hyderabad House in Delhi.

The two leaders will hold a bilateral meeting and will also co-chair the First Leaders’ Meeting of the Strategic… pic.twitter.com/735Gn9Gdvt

— Press Trust of India (@PTI_News) September 11, 2023