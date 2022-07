मां को था सुंदर दिखने का शौक, तो 5 दिन के बच्चे को ही बेच डाला; फिर कराई ऐसी सर्जरी

Mother Sells her own Baby: रूस से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मां और संतान के पवित्र रिश्ते को ही दागदार कर दिया है. खबर है कि मां ने अपने शौक को पूरा करने के लिए मासूम बच्चे (Mother Sold Baby for Money) को किसी और को बेच दिया.