White House Wedding: विवाह के बंधन में बंधी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पोती, व्हाइट हाउस के इतिहास में 19वीं शादी

Naomi Biden Wedding: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) की पोती नाओमी बाइडेन (Naomi Biden) व्हाइट हाउस (White House) में आयोजित एक समारोह में पीटर नील के साथ परिणय सूत्र में बंध गईं. पीपल मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये सेरेमनी साउथ लॉन में हुई. यह एक निजी फंक्शन था. व्हाइट हाउस के इतिहास में यह 19वीं शादी समारोह था.

एक दशक से अधिक समय बाद हुई व्हाइट हाउस में शादी

ऐतिहासिक कार्यक्रम में नाओमी के दादा-दादी, राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन दोनों मौजूद थे. पीपल मैगज़ीन के अनुसार, एक दशक में यह पहली बार था, जब व्हाइट हाउस में एक शादी समारोह आयोजित किया गया. इतना ही नहीं, यह पहली बार था जब किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल में ग्रैंड चाइल्ड की शादी राष्ट्रपति भवन के आसपास हुई.

The beautiful Naomi Biden in her wedding dress today in the White House! pic.twitter.com/XGYktR4qIX

— O Armando (@OArmando13) November 20, 2022