Non-veg in Diwali Party: ब्रिटिश PM के दिवाली समारोह में परोसा गया नॉनवेज और शराब! हिंदू संगठन भड़के

Diwali Party in Downing Street: दीपावली त्योहार पूरे देश में धूमधाम से तो मनाया ही जाता है, दुनिया में भी इसकी रौनक कम नहीं रहती. अमेरिका हो या ब्रिटेन, सभी देशों में इस त्योहार का जश्न मनाया जाता है. लेकिन इस बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के घर पर दिवाली पर एक ऐसी पार्टी रखी गई जिसमें आए मेहमानों को नॉनवेज और शराब परोसे जाने की खबरें हैं. इस खबर के आने के बाद से इस पर बवाल मचा हुआ है.

ब्रिटेन में हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने लंदन स्थित 10 डाउनिंग स्ट्रीट (ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कार्यालय और सरकारी आवास) में प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर की ओर से आयोजित दिवाली भोज में मेहमानों को मांसाहारी व्यंजन और शराब परोसे जाने पर आपत्ति जताई है. ‘इनसाइट यूके’ नाम की एक संस्था ने हिंदू त्योहार के आध्यात्मिक पहलू पर ऐसी नासमझी पर सवाल उठाया. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अगर आपको रीति-रिवाज नहीं पता है तो ऐसे आयोजनों से पहले पूरी पड़ताल की जानी चाहिए.

‘इनसाइट यूके’ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिवाली सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि इसके गहरे धार्मिक मायने भी हैं. दिवाली का पवित्र त्योहार पवित्रता और भक्ति पर जोर देता है. इसलिए दिवाली पर पारंपरिक रूप से शाकाहारी भोजन परोसा जाता है. ऐसे मौके पर शराब से सख्त परहेज किया जाता है. संगठन ने लिखा कि प्रधानमंत्री की ओर से आयोजित दिवाली भोज के लिए जो व्यंजन चुने गए, वे अपने आप में दिवाली के त्योहार से जुड़ी धार्मिक परंपराओं के प्रति समझ या सम्मान की कमी को दर्शाते हैं. ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि एक प्रधानमंत्री के घर पर ऐसे आयोजन से पहले हिंदू संगठनों या उससे जुड़े लोगों से किसी प्रकार की चर्चा की गई?

Happy Diwali to all those celebrating across the UK, I wish you and your family a joyful celebration.

This is a time of coming together, abundance and welcome, and a moment to fix our eyes on the light which always triumphs over the darkness. pic.twitter.com/UXSHnXEI7w

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 31, 2024