US: एक साल में वियाग्रा पर कितना खर्च करती है सेना, संसद में उठा सवाल

Viagra use by US Army: अमेरिका की संसद (US Congress) में यह दावा किया है कि अमेरिका की सेना एक साल में वियाग्रा (Viagra) पर औसतन 41.6 मिलियन डॉलर की भारी रकम खर्च कर देती है. हैरान करने वाले ये आंकड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद समर ली ने साझा किया है. ली का कहना है कि इतने पैसों से आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है. उन्होंने ये भी कहा, 'इतने पैसे से पिट्सबर्ग के कई पुलों की मरम्मत के साथ और भी बहुत से काम हो सकते हैं. सेना में वियाग्रा के इस्तेमाल और उस पर हो रहे खर्च से जुड़े उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (US Congress Video) हो रहा है.

डिफेंस पैकेज पर वोटिंग से पहले दिया बयान

आपको बताते चलें कि अमेरिकी संसद एक और बड़े रक्षा पैकेज पर मतदान करने जा रही है जहां अलग-अलग सदस्यों की अलग-अलग प्राथमिकताएं हैं. वोटिंग से पहले होने वाली बहस में डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद समर ली ने सेना के भारी भरकम खर्च पर सवाल उठाए हैं.

रक्षा मंत्रालय के अधिकारी से पूछा सवाल

पेंसिल्वेनिया के 12th डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाली ली ने रक्षा विभाग के एक अधिकारी से सैन्य खर्च से जुड़े सवाल पूछे जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी. इस पर नाराजगी जताते हुए खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए ली ने न सिर्फ ये आंकड़े बताए बल्कि ये भी कहा कि इन पैसों से अमेरिका की कई समस्याओं का हल निकाला जा सकता है.

आप भी देखिए सवाल और बेबाक जवाब

अमेरिकी सांसद समर ली ने सवाल पूछा, 'एक साल में मिलिट्री वियाग्रा पर औसतन कितना खर्च करती है?' डायरेक्टर ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ने जवाब में कहा, ' सॉरी मेरे पास अभी इसका कोई आंकड़ा नहीं है.' समर ली ने कहा- 'करीब 41.6 मिलियन डॉलर. क्या आपको पता है कि इसमें मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ हो सकता है.' ली ने इस संवाद का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है.

Me: How much does the military spend on Viagra each year?

Director of Defense Contracts: I don’t have that figured out.

Me: about $41.6 million.

Do you know how many bridges in my District of Pittsburgh could be repaired with that amount? pic.twitter.com/H489U7Kpz7

— Congresswoman Summer Lee (@RepSummerLee) July 13, 2023