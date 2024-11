PAK में नहीं थम रहा प्राइवेट वीडियो लीक का मामला, एक और एक्ट्रेस हुईं शिकार! आखिर चल क्या रहा है?

Pakistani TV host: इन दिनों पाकिस्तान में प्राइवेट वीडियो लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में पाकिस्तानी टीवी होस्ट और एक्ट्रेस मथिरा मोहम्मद का नाम भी कथित डेटा लीक के मामले में सामने आया है. इस डेटा लीक में मथिरा के निजी वीडियो वायरल होने का दावा किया गया है. इस पर उन्होंने मथिरा ने इन वीडियो को फर्जी बताते हुए ट्विटर पर अपनी सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीरों को मॉर्फ करके गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है.

'फर्जी और बेबुनियाद बताया'

असल में मथिरा ने ट्विटर पर लिखा कि लोग मेरे नाम और मेरे फोटोशूट की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. कृपया शर्म करें! मुझे इस गंदगी से दूर रखें. मथिरा ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए इसे फर्जी और बेबुनियाद बताया.

अभिनेत्री, मॉडल, डांसर और टीवी होस्ट

मथिरा एक पाकिस्तानी-जिम्बाब्वे अभिनेत्री, मॉडल, डांसर और टीवी होस्ट के रूप में जानी जाती हैं. सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं. ट्विटर पर उनके लगभग 60,000 और इंस्टाग्राम पर 26 लाख फॉलोअर्स हैं. वे "मैं हूं शाहिद अफरीदी" और "यंग मलंग" जैसी फिल्मों में अपने आइटम सॉन्ग्स के बाद चर्चा में आई थीं. मथिरा 2014 से 2018 तक पाकिस्तानी सिंगर फरहान जे मिर्जा से शादीशुदा थीं और उनके एक बेटे का नाम आहिल रिज़वी है.

People are miss using my name and my photoshoot pictures and adding fake stuff in please have shame !

Keep me out of this trashy nonsence ..

— Mathira (@IamMathira) November 13, 2024