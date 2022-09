Viral Video: मछलियों को खाना खिलाते वक्त पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने कर दी ‘बड़ी गलती’, सोशल मीडिया पर हुई आलोचना तो मांगी माफी

Social Media News: पाकिस्तानी एक्ट्रेस रेशम यूं तो अपने सोशल वर्क के लिए जानी जाती हैं लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह मछलियों को खाना खिला रही हैं लेकिन इस दौरान उनसे कुछ ऐसी गलती हो गई कि सोशल मीडिया यूजर्स उनकी आलोचना करने लगे.

वायरल फुटेज में रेशम एक पुल पर अपनी कार के बाहर खड़ी हैं और मछलियो को खाना खिला रही हैं वह खाने के एक पैकेट को फाड़ते हुए, उसके टुकड़ों को पानी में फेंकती हैं, लेकिन इसके साथ ही खाना जिस प्लास्टिक के डिब्बे में पैक होता है उसे भी नदी में फेंक देती हैं. इसके बाद वह दो पैकेट ब्रैड भी पानी में डाल देती हैं लेकिन साथ ही प्लास्टिक की थैलियां भी नदी में फेंक देती हैं.

इस वीडियो के सामने आ जाने के बाद से ही रेशम लोगों के निशाने पर है. आम लोगों के साथ ही एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी सेलिब्रिटी ने भी उनकी ऑनलाइन आलोचना की है. पाकिस्तान की जानी-मानी सिंगर मीशा शफी ने एक ट्वीट में रेशम निंदा करते हुए लिखा, ‘किराने का सामान और प्लास्टिक शॉपर्स/ट्रे को नदी में फेंकने के तुरंत बाद विशाल जलवायु परिवर्तन आपदा के कारण आई भीषण बाढ़ के पीड़ितों को कैमरे के सामने मदद वितरित करना.’

Distributing aid on camera to victims of horrific floods caused by giant climate change calamity right after throwing groceries and plastic shoppers/trays into a river (also on camera)



